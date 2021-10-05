Горняк22: В Барнауле два пешехода пострадали в ДТП на «зебре»

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В соцсетях предположили, что авариям могли способствовать сумерки и плохие погодные условия – в этот вечер в городе лил дождь

Два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов произошли в Барнауле за один вечер. Кадры с мест происшествий публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

Так, на улице Балтийской в районе дома №104 легковой автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе – момент попал на видео. Судя по кадрам, пешеход почти перешла проезжую часть, как на нее по необъяснимой причине совершила наезд черная иномарка. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Вторая авария произошла на улице Малахова в районе ТЦ «Огни» – мужчину на вид около 40 лет сбили также на нерегулируемой «зебре». На месте работала бригада скорой помощи. По словам очевидцев, пострадавший находился в сознании, но жаловался, что не чувствует ног.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на трассе Барнаул – Новосибирск погибла спасавшая пострадавших в ДТП фельдшер.

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