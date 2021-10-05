Горняк22: Главная энергетическая компания Барнаула отпразднует юбилей за 800 тысяч рублей

Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) Фото: Анна Меньшикова

Подрядчик должен будет провести для Барнаульской горэлектросети какое-то зрелищное мероприятие – возможно, концерт или спектакль

Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) потратит более 800 тыс. рублей на празднование 60-летия, следует из данных на сайте Госзакупок.

Согласно заключенному договору, предприниматель Екатерина Ведерникова окажет БГЭС услугу «по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных программ» за 804,4 тыс. рублей.

БГЭС образовалась 21 декабря 1961 года решением Барнаульского горсовета депутатов трудящихся на базе треста «Водосвет», который разделили на два предприятия: управление Барнаульских горэлектросетей и Барнаульский трест водоканализации, сообщает сайт компании.

Сегодня БГЭС обслуживает свыше 250 тыс. абонентов столицы края и пригородных поселков.

Подрядчик, который проведет праздник для компании, уже участвовала в различных закупках. Например, в 2020 году ИП Ведерникова выигрывала аукцион Алтайтурцентра на проведение «Алтайской зимовки», но договор в итоге расторгли, потому что проведение праздника отменили из-за ковида.

В 2021 году предприниматель претендовала на исполнение закупки об организации и проведении бард-фестиваля «Бирюзовая Катунь – 2021», но проиграла другой фирме.

ИП Ведерникова также значится организатором комедийного шоу «Женский стендап», которое запланировано на октябрь в ДК Моторостроителей.

Практика заказа организации праздников распространена среди различных компаний. Но суммы могут отличаться в разы.

На сайте госзакупок можно найти лоты о проведении корпоративных мероприятий во втором полугодии 2021 года от «Норильскгазпром» за 1,750 млн рублей, об организации мероприятия, посвященного празднованию Дня строителя атомной отрасли от красноярского Горно-химического комбината за 7,5 млн рублей, о проведении одного только фуршета для гостей, приехавших на юбилей «Энергонефть Томск» почти за 300 тыс. рублей и другие.

Выручка БГЭС в 2020 году составила 5,7 млрд рублей, чистая прибыль – почти 108,2 млн, следует из данных «Спарк-Интерфакс». Она перечислила свыше 333 млн рублей налогов.

По имеющимся данным, 48,95% акций компании принадлежат комитету города по управлению муниципальной собственностью, остальные – частным собственникам. Известно, что работа и БГЭС, и связанной с ней Барнаульской сетевой компании многие годы контролировалась структурами семьи Банных, писал altapress.ru.

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