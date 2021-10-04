Горняк22: «За равнодушие к ребенку»: в Барнауле алиментщики вышли на уборку городских улиц

Дворник. Уборка Фото: Анна Меньшикова, Толк

Жителей Алтайского края привлекают к обязательным работам, если у них скопились долги по алиментам и в отношении них возбуждено административное дело

Алтайских алиментщиков, которые не платили деньги на содержание детей, привлекли к обязательным работам, сообщает пресс-служба ФСПП.

Так, 1 125 алиментщиков в регионе уже отработали долг на муниципальных предприятиях края. В Барнауле на уборку дворов от листьев и мусора, а также остановок города вышли 179 неплательщиков.

Обязательные работы являются одним из способов побудителей нерадивых отцов исполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2021 года судебные приставы на Алтае взыскали более 233 млн рублей алиментов – это 20 тысяч исполнительных производств. Уклониться от неуплаты алиментов на содержание собственных детей пытались более 2,5 тысяч жителей края. Приставы составили и портрет типичного неплательщика на Алтае: как правило, это мужчина старше 40 лет, работающий в сфере малого бизнеса или официально числящийся безработным.

ТОЛК