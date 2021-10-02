Горняк22: Дожди со снегом и около +5 градусов ожидается 2 октября в Алтайском крае

Осень Фото: pixabay.com

Холодные ночи и дни установились в регионе ко второму осеннему месяцу. В ближайшие дни ожидается гололедица и порывистый ветер

Погода в Алтайском крае

Днем 2 октября в регионе температура воздуха составит +3…+8 градусов. В течение дня вероятны дожди, утром – с мокрым снегом, местами туман. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в субботу воздух прогреется только до +4…+6 градусов. Также возможен умеренный дождь, который утром пройдет с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

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