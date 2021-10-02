Горняк22: АЗПИ отсудил у Челябинского тракторного завода миллионы

Премьер-министр Михаил Мишустин (справа) на АЗПИ Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Барнаульский завод изготовил комплект аппаратуры, который партнер из Челябинска не оплатил. АЗПИ отказался отдать продукт до оплаты

Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) смог через суд взыскать свыше 6 млн рублей с ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак». Полное решение арбитражный суд опубликовал 28 сентября.

Еще в 2013 году АЗПИ и «ЧТЗ-Уралтрак» подписали договор на выполнение научно-исследовательских работ по разработке топливоподающей системы для двигателя. Заказчиком выступало уральское предприятие, исполнителем – барнаульское. Общая сумма контракта составляла 14,9 млн рублей. Работа проводилась в несколько этапов, каждый оплачивался отдельно.

В 2019 году АЗПИ изготовил комплект аппаратуры, направил заказчику акт сдачи-приемки и счет-фактуру на 5,5 млн рублей. Затем направил претензию, указав на нарушение обязательств, с требованием оплаты второго этапа работ. «ЧТЗ-Уралтрак» ничего не ответил, долг не погасил. И АЗПИ обратился в суд. «Сверху» он требовал погасить пеню за пользование чужими деньгами в сумме свыше 500 тыс. рублей.

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Уральское предприятие не представило никаких доказательств того, что алтайский завод выполнил работу некачественно или не в том объеме. Суд признал обоснованными требования о погашении долга в 5,5 млн рублей и процентов за пользование чужими деньгами.

В свою очередь, «ЧТЗ-Уралтрак» подал встречный иск о взыскании с АЗПИ пени за нарушение сроков исполнения обязательств по второму этапу работ – 593,8 тыс. рублей. Истец заявил, что барнаульский партнер изготовленный комплект оборудования не передал, а оставил у себя. АЗПИ и не опровергал этого.

Барнаульское предприятие сообщало челябинскому, что в соответствии с законом «результат работ по договору подряда удержан до исполнения заказчиком обязательств по уплате».

«ЧТЗ-Уралтрак» не оспорило и не опровергло доводы АЗПИ – что предприятие изготовило аппаратуру на первом этапе работ и готово было приступить ко второму.

Суд счел, что при таких обстоятельствах поведение АЗПИ нельзя расценивать как просрочку. И отказал уральскому заводу в удовлетворении иска.

«ЧТЗ-Уралтрак» все еще может оспорить это решение.

АЗПИ производит топливные системы, которые позволяют автомобилю подходить под стандарты Евро-5 и Евро-6. Сейчас предприятие реализует крупный инвестпроект, по итогам которого планируется выпускать до 30 тыс. топливных систем, увеличить долю на рынке до 35-40%. В проект уже инвестировано 1,4 млрд рублей.

Как рассказывал «Толку» министр промышленности края Вячеслав Химочка, для полномасштабной модернизации требуется еще около 2 млрд рублей. «Пока это неподъемная для предприятия сумма. Поэтому оно развивается поступательно», – говорил министр.

ТОЛК