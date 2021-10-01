Горняк22: В Алтайском крае установили новый тариф для регоператора Барнаульской зоны

Мусор. ТКО Фото: Анна Меньшикова

2 июня 2021 года в Барнаульской зоне приступил к работе новый регоператор «Экосоюз». Смена оператора потребовала установления нового тарифа

Новый тариф по вывозу бытовых отходов был установлен для жителей Барнаульской зоны 29 сентября, сообщает Управление Алтайского края по государственному регулированию и тарифам.

Так, теперь он равен 450,20 руб./куб.м. Жители многоквартирных домов Барнаульской зоны теперь будут платить за вывоз мусора 54,43 руб./чел. в месяц, жители частного сектора– 56,28 руб./чел. в месяц. Сообщается, что тариф будет применяться с 1 октября 2021 года.

В ведомстве рассказали, что к Барнаульской зоне относятся Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский и Троицкий районы.

На размер тарифа повлиял и учет расходов на вывоз мусора, который должен соответствовать санитарным нормам: это должны делать ежедневно летом и один раз в три дня зимой.

Отмечается, что плата за мусор для жителей Барнаульской зоны теперь распределена более равномерно. При прежних нормативах и тарифах была платежная нагрузка в сторону жителей Барнаула, а вывоз мусора из сельских территорий это делало убыточным.

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