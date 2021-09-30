Горняк22: Когда стричься в октябре 2021 года по лунному календарю стрижек
Стрижка. Прическа. Парикмахер Фото: Engin Akyurt с сайта Pixabay
Подобрать идеальное время для смены имиджа в октябре 2021 года поможет лунный календарь. Рассказываем, какие дни благоприятны, а какие неблагоприятны для стрижки в этом месяце
Благоприятные дни для стрижки в октябре 2021 года
По лунному календарю стрижек в октябре будет несколько благоприятных дней. Это 5, 7, 11, 12, 13, 28, 30 октября.
Самыми благоприятными из них эксперты называют 7, 12 и 13 октября.
Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2021 года
Неблагоприятный день для стрижки в этом месяце только один – 10 октября. Об это пишет портал «Мир космоса».