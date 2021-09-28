Горняк22: Стрелки и неон: топ-5 трендов в макияже сезона осень-зима 2021
Макияж Фото: Pixabay
Этой осенью в моде останутся классические стрелки в тандеме с красной помадой, а также пушистые брови. Рассказываем, какие пять макияжей будут в тренде ближайшие месяцы
Стрелки и красная помада
Классика всегда остается в тренде, и эта осень – не исключение. Стрелки и красная помада снова стали появляться на лицах моделей на различных модных показах.
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Неоновые тени
Считается, что неон – исключительно летний тренд, но это не так. Эта модная тенденция осени подойдет тем, у кого большая часть гардероба состоит из темных оттенков.
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Пушистые брови
Этой осенью модными продолжают быть и пушистые брови. Эксперты советуют сочетать их с бронзовыми тенями, нейтральными румянами и глянцевым блеском.
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Темные губы
Помада темных оттенков в сочетании с «голыми» глазами стала новым треном сезона осень-зима 2021. Этот вариант идеально подойдет тем, кто всегда опаздывает или же просто не умеет красить глаза.
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Черная подводка
Черный карандаш по нижнему и верхнему веку – модный тренд 2021 года. Эксперты бьюти-сферы сочетают его с нюдовой помадой и тонким слоем пудры.
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