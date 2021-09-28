Горняк22: В Рубцовске канализационные воды затопили подвалы многоэтажек

Грязная вода. Коммунальная авария Фото: pixabay.com

Жителям первых этажей нескольких многоквартирных домов пришлось, несмотря на низкие температуры, жить с открытыми форточками – зловоние было невыносимым

В Рубцовске из-за разрушения основного канализационного коллектора главной насосной станции, произошла коммунальная авария, сообщают «Вести-Алтай». В результате нечистоты затопили несколько подвалов в домах, а также коррекционную школу для слабослышащих и слабовидящих детей – там грязная вода сочилась прямо из стен.

Насосная станция отвечает за перекачку канализационных вод большей части города. В аварийной службе жителям рассказали, что произошел порыв – грязные стоки попали в камеры теплосетей, а в жилые дома проникли по бетонным лоткам, в которые уложены трубы.

Пока о масштабе повреждений не говорят, уже двое суток в Рубцовске откачивают канализационные стоки, всего этим занимаются восемь машин. Коллектор отключили – новые подтопления жителям домов не грозят, а детей школы временно отправили на дистанционный формат обучения.

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