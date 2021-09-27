Горняк22: День воспитателя 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Дети. Туризм Фото: pixabay.com

27 сентября отмечают профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем воспитателя в стихах

Работы в мире нет трудней —

Воспитывать чужих детей.

И заняты вы целый день:

Учи, играй, раздень, одень.

Шумит, резвится детвора.

И слушается не всегда,

Но баловство тут не пройдет —

Найдете к каждому подход.

Вы — воспитатель хоть куда!

Вас очень любит ребятня.

А мы поздравить Вас хотим,

За всё «спасибо» говорим!

Сегодня праздник тех,

Кто дарит детям чудо,

Пусть будет вас успех

Преследовать повсюду! И как на праздник, пусть

Идётся на работу,

А мимо мчатся грусть,

Проблемы и заботы! Лекарством от всех бед

Улыбки деток будут,

Желаю долгих лет

И самых тёплых будней!

Любимых воспитателей

Поздравить мы спешим,

Огромное спасибо

Сказать за все хотим.

За нежность их и ласку,

За множество идей,

За то, что очень любят

Нас — маленьких детей.

Мы лепим и рисуем,

Танцуем и поем.

Всей группой поздравляем

Вас с этим славным днём!

Поздравления с Днем воспитателя в прозе

Быть воспитателем — это настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к нашим детям. Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов, счастья и радости.

Праздник. Подарок. Букет Фото: Pixabay

Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы — это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!

Хочется со всей душой поздравить Вас с этим важным днем. Спасибо за доброе сердце и самоотдачу, с которой Вы работаете, с которой дарите деткам любовь и заботу. Желаем жить в достатке, а счастье пусть, словно лучший друг, всегда идет с Вами в ногу.

Поздравления с Днем воспитателя в смс

Дети. Пособия Фото: pixabay.com

Поздравляем в этот праздник

Всех, кто, не жалея сил,

Нашим деткам помогает

Познавать прекрасный мир.

За нелегкую работу,

Ежедневную заботу,

За ответственность в труде

И ухоженность детей,

За терпение и ласку,

Все прочитанные сказки

Говорим мы вам спасибо,

Сил желаем и улыбок!

Вам порой совсем не просто,

Благодарны вам за труд.

Пусть вас дети обожают

И счастливыми растут.

Источник

ТОЛК