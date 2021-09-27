ГОРНЯК22 27.09.2021
Предпринимателям

Горняк22: День воспитателя 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Горняк22
9 часов Ago

Дети. Туризм Фото: pixabay.com

27 сентября отмечают профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем воспитателя в стихах

Работы в мире нет трудней —
Воспитывать чужих детей.
И заняты вы целый день:
Учи, играй, раздень, одень.

Шумит, резвится детвора.
И слушается не всегда,
Но баловство тут не пройдет —
Найдете к каждому подход.

Вы — воспитатель хоть куда!
Вас очень любит ребятня.
А мы поздравить Вас хотим,
За всё «спасибо» говорим!

Сегодня праздник тех,
Кто дарит детям чудо,
Пусть будет вас успех
Преследовать повсюду!

И как на праздник, пусть
Идётся на работу,
А мимо мчатся грусть,
Проблемы и заботы!

Лекарством от всех бед
Улыбки деток будут,
Желаю долгих лет
И самых тёплых будней!

Любимых воспитателей
Поздравить мы спешим,
Огромное спасибо
Сказать за все хотим.

За нежность их и ласку,
За множество идей,
За то, что очень любят
Нас — маленьких детей.

Мы лепим и рисуем,
Танцуем и поем.
Всей группой поздравляем
Вас с этим славным днём!

Праздник. Подарок. Букет1 Праздник. Подарок. Букет Фото: Pixabay

Поздравления с Днем воспитателя в прозе

Быть воспитателем — это настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к нашим детям. Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов, счастья и радости.

Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы — это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!

Хочется со всей душой поздравить Вас с этим важным днем. Спасибо за доброе сердце и самоотдачу, с которой Вы работаете, с которой дарите деткам любовь и заботу. Желаем жить в достатке, а счастье пусть, словно лучший друг, всегда идет с Вами в ногу.

Дети. Пособия2 Дети. Пособия Фото: pixabay.com

Поздравления с Днем воспитателя в смс

Поздравляем в этот праздник
Всех, кто, не жалея сил,
Нашим деткам помогает
Познавать прекрасный мир.

За нелегкую работу,
Ежедневную заботу,
За ответственность в труде
И ухоженность детей,
За терпение и ласку,
Все прочитанные сказки
Говорим мы вам спасибо,
Сил желаем и улыбок!

Вам порой совсем не просто,
Благодарны вам за труд.
Пусть вас дети обожают
И счастливыми растут.

Источник

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: