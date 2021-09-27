Горняк22: От -8 до +9 градусов ожидается 27 сентября в Алтайском крае

Осень Фото: Анна Меньшикова

Первый осенний месяц стал холодным и дождливым в регионе. При этом существенного тепла уже не ожидается, а ночные заморозки становятся все ниже

Днем 27 сентября в Алтайском крае воздух прогреется до +4…+9 градусов. В некоторых районах возможны небольшие дожди, местами по востоку и предгорьям в этот день ожидаются умеренные дожди. Ветер подует северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в понедельник ожидается около +5…+7 градусов. Осадки синоптики не прогнозируют. Скорость северо-восточного ветра составит 3-8 м/с.

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