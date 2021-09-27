Горняк22: Что можно и нельзя делать 27 сентября: народные приметы на Воздвижение

Осень. Листья Фото: Анна Меньшикова

В этот день на Руси наши предки совершали крестные ходы, посещали храм и рисовали мелом в доме кресты. Незамужние девушки совершали обряд притягивания любви

27 сентября отмечается народно-христианский праздник «Воздвижение». По-другому его называют «Воздвижение Креста Господня», «Вздвиженьев день», «Ставров день» и «Третьи осенины». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 27 сентября

На Воздвижение все верующие идут в храм на Богослужения, чтобы поклониться Кресту Господню. Также в этот день совершаются крестные ходы.

27 сентября незамужние девушки собирались вместе на Воздвиженские вечерки. Они семь раз подряд читали определенные заговоры, которые, по поверью, подарят им верных мужей.

Наши предки верили, что в этот день обязательно нужно соблюсти пост, так как это поможет получить прощение семи грехов.

Хозяйки дома на Воздвижение рисовали в доме маленькие крестики. Считалось, что это спасет семью от нападок нечистой силы.

27 сентября запрещается сквернословить, кого-либо оскорблять, ругаться, обижаться и негативно мыслить. Также нельзя делать что-то важное, лучше всего такие дела отложить на следующий день.

Народные приметы 27 сентября

На восходе луну очерчивает красноватый круг — погода будет ясная и сухая.

Северный ветер в этот день пророчит теплое лето в следующем году.

Гуси летят высоко — половодье будет высокое, низко — река практически не поднимется.

Если журавли летят медленно и высоко – осень будет теплой.

Если подряд несколько дней дует западный ветер – погода в ближайшие дни будет плохой.

27 сентября птицы начинают отлетать на юг.

Осень. Девушка. Дорога. Лес Фото: pixabay.com

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ТОЛК