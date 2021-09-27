Горняк22: Что за праздник Воздвижение Креста Господня 2021 и о чем молятся в этот день

Храм. Крест. Церковь Фото: Фото: pixabay.com

Воздвижение относится к числу двенадцати наиболее важных церковных праздников. Рассказываем, что это за событие, о чем молятся верующие и что нельзя употреблять в пищу в этот день

Какого числа Воздвижение Креста Господня в 2021 году

Православный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня отмечают каждый год 27 сентября. Он относится к числу 12 наиболее важных церковных праздников. Об этом сообщает портал «Фома».

Что такое Воздвижение Креста Господня

В этот день все верующие вспоминают два важных события. Первое – как в Иерусалиме в 326 году чудом был обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Его нашли император Константин Великий и его мать Елена около горы Голгофы. Для того, чтобы показать Крест народу, патриарх Макарий встал на возвышение и «воздвиг» его.

Второе событие – возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В Иерусалим его вернул в 7 веке греческий император Ираклий.

О чем молятся иконе в честь Воздвижения Креста Господня

Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay

В этот день священники выносят Крест в храм. Все верующие целуют святыню, а после их помазывают святым елеем.

Молитва, обращенная к иконе Воздвижения, способна излечить человека от тяжелых болезней и различных хворей, помогает в родах, дает надежду страждущим и дарует душевный покой.

Что нельзя есть на Воздвижение Креста Господня

27 сентября – строгий пост. В этот день нельзя употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. В еду можно добавить только растительное масло.

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