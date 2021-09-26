Горняк22: Жители Барнаула жалуются на пробку на улице Кутузова

Знак ограничения движения Фото: pixabay.com

На участке проводят реконструкцию деформационных швов — работы должны продлиться максимум до конца октября, заверяют власти

Жители Барнаула выразили недовольство по поводу дорожной пробки на мосту на улице Кутузова. Об этом они рассказали «Толку».

Даже в выходной день на участке возникает затор – ранее здесь ввели реверсивное движение на время ремонта проезжей части.

С 21 сентября в городе стартовал ремонт деформационных швов на мосту через реку Пивоварку на участке улицы Кутузова от дома №1 до улицы Гоголя. Закончить работы по контракту должны до 30 октября, но подрядчик намерен сократить этот срок и сдать объект в середине октября.

ТОЛК