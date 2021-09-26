Горняк22: Назван ТОП-3 мест отдыха при полетах за рубеж в бархатный сезон

Самолет Фото: pexels.com

С наступлением осени спрос на перелеты по России у самостоятельных путешественников сократился примерно лишь на пять процентов

Армения, Узбекистан и Киргизия являются самыми популярными местами для полетов на зарубежный отдых в бархатный сезон. Об этом сообщает сервис поездок и путешествий Tutu.ru.

При этом среди внутренних авианаправлений наиболее востребованы Москва, Сочи и Санкт-Петербург.

Эксперты отмечают снижение среднего чека за перелет по России в сентябре в среднем на 1,7 тысяч рублей в одну сторону – до 6,3-6,6 тысяч.

Ранее стало известно, что Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году.

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