Горняк22: Эксперт назвал наиболее уязвимую к COVID-19 группу детей
Ученые назвали частые симптомы коронавируса у детей
Более высокую частоту заболеваемости в возрасте от 14 лет и старше Горелов объяснил тем, что подростки веду более социально активный образ жизни
Дети до года являются наиболее уязвимой по отношению к коронавирусной инфекции группой среди несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщил представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он связывает это с тем, что у таких детей еще не до конца сформирован адаптивный иммунитет. При этом
Горелов согласен с тем, что такая инфекция протекает у юных пациентов относительно легко по сравнению со взрослыми.
Ранее этот же эксперт возложил вину за новый подъем заболеваемости COVID-19 на непривитых граждан.