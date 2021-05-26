Горняк22: «Это не хищения»: алтайская Счетная палата нашла нарушений на 3,6 млрд
Счетная палата РФ Фото: ach.gov.ru
Общий объем проверенных средств составил около 110 млрд рублей. По требованию СП большую часть финансовых нарушений уже устранили
Счетная палата Алтайского края выявила нарушений при обращении с бюджетами всех уровней на общую сумму 3,6 млрд рублей. Об этом ее председатель Виктор Миненок сообщил на встрече со спикером Алтайского Заксобрания Александром Романенко.
«Мы очень спокойно относимся к этой цифре с учетом общего объема проверенных средств. Это не хищения, не какие-то грубые нарушения», – цитирует Миненка сайт АКЗС.
Глава палаты пояснил, что в основном речь идет об «огрехах в бухгалтерском учете, финансовой отчетности, ошибках порядка и процедур закупок».
Общий объем средств, проверенных Счетной палатой в 2020 году, составил около 110 млрд рублей. По требованию СП большую часть финансовых нарушений (1,5 млрд рублей из 1,8 млрд) устранили уже в течение отчетного года. За это время к дисциплинарной ответственности привлекли 49 человек.
При этом в прошлом году Счетная палата нашла финансовые нарушения в Алтайском крае на 6,6 млрд рублей.