Горняк22: «Это не хищения»: алтайская Счетная палата нашла нарушений на 3,6 млрд

Счетная палата РФ Фото: ach.gov.ru

Общий объем проверенных средств составил около 110 млрд рублей. По требованию СП большую часть финансовых нарушений уже устранили

Счетная палата Алтайского края выявила нарушений при обращении с бюджетами всех уровней на общую сумму 3,6 млрд рублей. Об этом ее председатель Виктор Миненок сообщил на встрече со спикером Алтайского Заксобрания Александром Романенко.

«Мы очень спокойно относимся к этой цифре с учетом общего объема проверенных средств. Это не хищения, не какие-то грубые нарушения», – цитирует Миненка сайт АКЗС.

Глава палаты пояснил, что в основном речь идет об «огрехах в бухгалтерском учете, финансовой отчетности, ошибках порядка и процедур закупок».

Общий объем средств, проверенных Счетной палатой в 2020 году, составил около 110 млрд рублей. По требованию СП большую часть финансовых нарушений (1,5 млрд рублей из 1,8 млрд) устранили уже в течение отчетного года. За это время к дисциплинарной ответственности привлекли 49 человек.

При этом в прошлом году Счетная палата нашла финансовые нарушения в Алтайском крае на 6,6 млрд рублей.

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