Горняк22: Больше 30 арендаторов переедут из ТЦ «Республика» в новую «Гранд Арену»

Интерьер ТЦ "Гранд Арена" Фото: УК "Глобус"

Новый проект ТРЦ «Арена» заманивает «строительных» и «интерьерных» арендаторов со всех магазинов Барнаула и представляет новых ритейлеров

В конце августа – начале сентября в Барнауле стартует новый крупный магазин строительных и отделочных материалов, мебели и предметов интерьера. Проект уже заполучил десятки арендаторов, которые переедут к ним из других торговых точек, в том числе из ТВК «Республика». Также подписаны договоры с новыми для города ритейлерами.

Гигантский новичок

«Гранд Арена» – двухэтажный торговый центр, площадью 45 тыс. кв. метров. «Это как три «Республики» или четыре магазина Domer, – пояснил Александр Григорьев, брокер по недвижимости УК «Глобус», которая занимается запуском барнаульского проекта. – По состоянию на середину мая арендаторами занято 60% площади торгового центра».

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1 тыс. кв. метров в проекте займет магазин «Домикс», представляющий напольные покрытия. Его раньше не было в Барнауле. А всего этот вид материала будут продавать на площади в 4 тыс. «квадратов».

Здесь будет представлен самый большой магазин со светотехникой – 4 тыс. кв. метров, якорем которого станет магазин «Светолок». Также ритейлеры используют проект для старта новых форматов магазинов, в их числе мебельный «Шатура» и обойный «Декорация».

«Думаю, что соберется основной пул арендаторов профильных магазинов Барнаула. В том числе из «Республики», «Алтая» и «Прораба»», – отмечает Александр Григорьев.

Уже сейчас, сообщил брокер, около 80% арендаторов «Республики» (больше 30 арендаторов) подписали договоры с «Гранд Ареной». Напомним, на такое решение компании подтолкнула новая управляющая компания из Москвы «Ермак», которая предложила региональным арендаторам столичный формат сотрудничества. Многих он не устроил, хотя москвичи намерены были договариваться с каждым индивидуально.

По словам Григорьева, здание ТЦ уже построено. В начале лета стартует отделка внутренних помещений с проведением инженерных сетей. Пока открытым остается вид фасада здания, но уже известно, что его украсят четыре экрана площадью по 24 кв. метра каждый. Запуск магазина предварительно намечен на сентябрь 2021 года. «Фишкой» проекта станет аллея для прогулок протяженностью 350 метров, которая протянется до ТРЦ «Арена».

По мнению эксперта, такие проекты еще долго не будут запускать, так строительные материалы для возведения здания – главное, металл – критично подорожали. Арендные ставки Барнаула не потянут такие капвложения в проект, считают в УК «Глобус».

Что еще известно о проекте

«Гранд Арена» станет финальным проектом ТРЦ «Арена» на Павловском тракте. Это бизнес предпринимателя Сергея Ткаченко (владелец «Европы», «Москвы», «Норд веста», «Пассажа»). Он стартовал в 2015 году с открытия четырехэтажного ТЦ площадью 250 тыс. кв. метров – самого большого молла Барнауле. Сейчас там размещаются магазины одежды, обуви, игрушек, есть фудкорт и комплекс развлечений.

Моллу не удается развить продуктового арендатора. Все стартовавшие проекты – гипермаркет «Магнит», «Холидей», «Гурман» – свернуты. Зато там работает фитнес-центр – проект собственников.

Также в комплекс «Арены» входит магазин строительных и отделочных материалов французской сети «Леруа Мерлен». Александр Григорьев считает, что он не составит конкуренции новому проекту, так как работает в формате самообслуживания и предлагает дешевые материалы с соответствующим качеством.

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