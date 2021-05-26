Горняк22: В российских магазинах в ближайшее время резко подорожает сахар

Сахар Фото: pixabay.com

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что соглашения о стабилизации цен на сахар, которые истекают первого июня, продлевать не будут

В этом году сев сахарной свеклы не завершили вовремя, поэтому из-за фиксации цен, это может увеличить цена на сахар. Об этом рассказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, сообщает «Коммерсант».

«Холодная и дождливая погода может отсрочить сбор свеклы на юге с конца июля на конец августа. Это может стать причиной задержки с запуском заводов», – заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Один из производителей предположил, что из-за всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке цена сахара в 2022 году будет «запредельной».

По словам замминистра сельского хозяйства, сейчас правительство рассматривает новые меры по регулированию сахарного рынка. Планируется утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта и создать интервенционный фонд. Кроме того, переработчикам предложат закупать сырьё у Объединенной зерновой компании. Это позволит сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

В декабре прошлого года Правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, по которым закрепили розничную (46 рублей) и оптовую (36 рублей) цены на сахар.

Ранее «Толк» сообщал, что конфеты и вафли подорожают в России. По мнению производителей, отпускные цены растут на 3% по сравнению с осенью прошлого года, тогда как себестоимость продукции выросла на 10%.

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