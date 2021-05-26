Горняк22: Курс биткоина рухнул после запрета Китая на транзакции

Биткоин Фото: pixabay.com

19 мая биткоин показал самое серьезное однодневное падение с марта прошлого года — в один из моментов курс упал примерно на 30%

19 мая стоимость биткоина опустилась ниже 34 тыс. долларов после решения Китая ограничить торговлю криптовалютой, сообщает «РБК».

18 мая правительство Китая запретило оказывать услуги по обмену криптовалют. Хотя в 2019 году Пекин запретил торговлю криптовалютой, операции с биткоином все еще проводились в интернете.

На прошлой неделе курс биткоина упал на 10% из-за заявления Илона Маск о том, что Tesla больше не будет принимать биткоин при покупке автомобилей из-за вреда окружающей среде. При этом компания владеет криптовалютой на 1,5 млрд долларов.

По словам аналитика AMarkets Артема Деева, предпосылок для обвала биткоина до 12-15 тысяч долларов пока нет. Если криптовалюта задержится на уровне в 32 тысячи, то скоро снова начнет расти.

Ранее «Толк» сообщал, что депутаты Алтая будут декларировать сведения о криптовалюте и цифровых активах. Теперь, в соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции», цифровая валюта теперь признается имуществом.

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