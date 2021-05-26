Горняк22: Алтайские налоговики с начала года собрали на 17% больше сборов

Налоговая служба Фото: Анна Меньшикова

В 2021 году налоговая служба Алтайского края собрала на 5,4 млрд больше налоговых сборов, чем в пандемический 2021 год

Алтайская налоговая служба в первом квартале 2021 года собрала 37,4 млрд налогов и страховых платежей, что на 16,7% больше, чем в прошлом году, сообщает Интерфакс.

От общей суммы 25 млрд (68%) составляют налоги и сборы, остальная часть – страховые взносы.

По словам главы УФНС по региону Юрия Куриленко, поступления в бюджет показали рост. Так, федеральный бюджет получил больше на 39%, краевой – на 21%, местные бюджеты – на 19%. Куриленко добавил, что наибольший рост поступлений отмечен по налогам на прибыль и имущество организаций.

Ранее сообщалось, что россияне начнут получать налоговый вычет за фитнес в 2023 году.

ТОЛК