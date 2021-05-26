Горняк22: Банк России «укрупнил» дизайн 100-рублевых банкнот

Рубли. Деньги Фото: pixabay.com

Зампред Банка России рассказал, что новые 100 рублей будут отличаться оттенком от нынешних банкнот, но сохранят из размер

На банкноте в 100 рублей появятся крупные цифры и надписи, а также рельефные метки для определения номиналов для людей с проблемами зрения, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев, сообщает «Российская газета».

«Наши банкноты оригинальны. Ассоциации с евро могут вызвать только крупные цифры и яркое цветовое оформление. Но это общемировая тенденция для упрощения распознавания купюр машинами и незрячими», – рассказал он.

Совет директоров Банка России уже утвердил дизайн новых банкнот. Новые купюры начнут выпускать с 2022 года. Далее планируется обновить банкноты в 5000 и 1000 рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что Банк России снова повысил ключевую кредитную ставку. В регуляторе ожидают, что повышение ставки позволит повысить привлекательность вкладов, защитить сбережения и обеспечить рост кредитования.

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