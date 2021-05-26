Горняк22: ФСИН предложила использовать труд заключенных вместо мигрантов

Колючая проволока Фото: pixabay.com

Директор ФСИН Александр Калашников заявил, что это будет не современный ГУЛАГ, а новые достойные условия для осужденных лиц

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать заключенных для работ, на которых сейчас трудятся мигранты, сообщает «РИА Новости».

«Недавно президент встречался с главами Таджикистана и Узбекистана для обсуждения способов наладить поток мигрантов на объекты, где не хватает рабочей силы. Ну, вот мы реально можем предоставить», – рассказал он.

По его словам, заключенные таким образом смогут получать достойную зарплату и трудится рамках общежития или снимать квартиру. Глава ФСИН уже обратился к омбудсменам с просьбой рассмотреть эту тему в каждом регионе.

В 2021 году количество заключенных в России снизилось до 483 тысяч человек. По словам Калашникова, из них 188 тысяч человек имеют право подать заявление на замену наказания принудительными работами.

По последним данным, сейчас в стране более 1 млн нелегальных мигрантов из ближнего зарубежья, которых после 15 июня 2021 начнут депортировать.

Ранее «Толк» сообщал, что работающие с осужденными предприниматели смогут получить статус социальных. По словам автора законопроекта, трудоустройство осужденных лиц и освоение ими новой профессии будет способствовать их ресоциализации.

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