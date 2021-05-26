Горняк22: Россия рискует столкнуться с дефицитом стратегического сырья из-за санкций

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По последним данным, потребность в марганце, хроме, титане и литии за последние три года полностью обеспечивались за счет ввоза из-за рубежа

Закупка трети стратегически важных видов минерального сырья заграницей может угрожать нацбезопасности России, заявили в Счетной палате.

«За 2018-2020 годы Россия импортировали треть стратегических видов минерального сырья и 60% дефицитных полезных ископаемых», – рассказали аналитики.

В Счетной палате отметили, что возникновение перебоев в поставках создаст риски для промышленности черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической и химической отрасли.

«Кроме того, российские предприятия не обеспечивают потребность в йоде, плавиковом шпате, каолине, а также в бокситах, меди, молибдене. Все эти ресурсы необходимы для металлургической, химической, атомной, медицинской отраслей», – заявили в ведомстве.

В настоящее время Монголия, Украина, Китай, Казахстан, ЮАР и Чили являются главными поставщиками стратегического и дефицитного минерального сырья. При этом, по данным Счетной палаты, в России нет эффективных мер по импортозамещению поставляемых видов полезных ископаемых.

Ранее «Толк» сообщал, что на рудное месторождение за 2,1 млрд в Алтайском крае не нашлось покупателей. Его стартовая цена за год возросла в разы из-за изменения ставки налога на полезные ископаемые.

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