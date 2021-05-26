Горняк22: Около 90% российского мороженого признали некачественным

Мороженое Фото: pixabay.com

По мнению экспертов, такие показатели свидетельствуют о масштабной и систематической практике фальсификации мороженого и обмане потребителей

Около 90% производимого мороженого в России не соответствует требованиям по качеству и потребительской информации. Об том заявили в «Общественной потребительской инициативе», сообщает ТАСС.

Общественная организация изучила исследования 70 марок мороженого по всей стране, которые провели Роскачество и надзорные органы.

В 90% продукции нашли те или иные нарушения, в 20% – антибиотики. Только 10% товара не имеют нареканий. Несоответствия обнаружили у производителей «Юнилевер», «Русский холодъ», «Айсберри», «Мороженое SPAR», «Чистая линия» и других», – рассказали эксперты.

В результате исследования антибиотики нашли у производителей «Волгоградский пломбир», «Айс-Групп», «Холод», «Сибирское», «Настоящий пломбир».

Кроме того, было установлено, что производители мороженого допускают множество нарушений: завышенное или заниженное содержание сухого молочного остатка, наличие в продукте бактерий кишечной палочки, крахмала, растительных жиров и другие.

«Штрафы в несколько сотен тысяч рублей, конфискация продукции и риск приостановления деятельности не останавливают нарушителей. Объем рынка мороженого таков, что даже комплексные меры надзорных органов не позволяют переломить ситуацию», – заявил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

По его словам, при покупке мороженого потребитель должен быть очень внимателен, а государство должно принять новые меры по контролю производителей.

(Обновлено). В компании Unilever ответили на претензии исследователей. Здесь объяснили, что результаты исследования, на которые ссылается «Общественная потребительская инициатива», проводились еще в 2018 году.

Тогда исследовали такой бренд «Инмарко» (входит в структуру Unilever), как пломбир «Золотой стандарт» классический в ванночке. После получения результатов компания Unilever обратилась к Роскачеству за повторным исследованием, в котором опровергла все претензии к уровню СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток). Также при повторной проверке кислотности продукта выяснилось, что ее величина находится в допустимом пределе, а отклонения по органолептическим показателям отсутствуют.

После этого, утверждают в компании, мороженое неоднократно и успешно проходило другие исследования.

«По нашим оценкам, рынок отечественного мороженого как на момент исследований, так и сегодня имеет высокую культуру соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза к маркировке, безопасности и качеству продукции», – сообщил производитель.

Ранее «Толк» сообщал, что в России может начаться дефицит мороженого из-за правил маркировки. Российские производители мороженого рассказали, что столкнулись с проблемой поставки и монтажа оборудования для маркировки продукции и слишком высокой стоимостью этих работ.

ТОЛК