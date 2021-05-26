Горняк22: Россиянам упростили получение налогового вычета на жильё

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Теперь граждане РФ смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы

С 21 мая россияне могут получить в упрощенном порядке вычет из НДФЛ на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам. Об этом сообщили на портале правовой информации.

Теперь для получения вычета нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. В течение одного месяца пройдет проверка и денежные средства вернутся в срок до 15 дней.

В ФНС рассказали, что вычет в упрощенном порядке смогут получить налогоплательщики, о которых банки или брокеры передали соответствующие сведения. Они смогут начать это делать с 21 мая. Кроме того, в личном кабинете можно будет отследить весь процесс возврата налога.

При этом, добавили в ведомстве, упрощенный порядок будет действовать на налоговые вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года.

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