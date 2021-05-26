Горняк22: Жители Сибири за год набрали микрозаймов на 104,6 млрд рублей

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

По словам эксперта, общее количество микрофинансовых организации в Сибирском федеральном округе сократилось на 12%. Сейчас их работает 287

В 2020 году сибиряки набрали микрозаймов на 104,6 млрд рублей. Это на треть больше показателей 2019 года, сообщает NGS.

«В 2020 году микрофинансовые организации выдали физическим лицам 98,1 млрд рублей. Это на 33% больше, чем в 2019 году (73,7 млрд рублей). Предприниматели взяли микрозаймы на 6,5 млрд рублей. Рост составил 44% (4,5 млрд в 2019 году)», – рассказала начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского Банка России Нина Горбуль.

В Сибирском управлении Банка России рассказали, что чаще всего (55%) микрозаймы берут живущие на периферии молодые мужчины. 45% заемщиков — женщины. Это холостые люди от 21 года до 45 лет с доходами до 50 тысяч рублей.

«Люди берут микрозаймы на экстренные неотложные расходы. Чайник сломался, кран потек, заболел зуб или сломал руку. Также берут займы на неотложные траты, связанные с детьми», – описала эксперт.

В прошлом году в период пандемии больше всего (9 млн) микрозаймов онлайн выдали в Новосибирской области. На регион приходился каждый второй онлайн-займ в стране.

Ранее разбойное нападение на офис микрозаймов произошло в Барнауле. Однако ограбления не произошло, – по неизвестной причине, налетчик ушел ни с чем.

ТОЛК