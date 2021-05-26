Горняк22: В России с самозанятых могут снять часть ограничений

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В конце марта Федеральная налоговая служба России зарегистрировала 2 млн самозанятых. Ежедневно такой статус получают более 5 тысяч человек

Ограничения деятельности для самозанятых граждан должны быть сняты, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает ТАСС.

«Для самозанятых достаточно ограничений по найму работников и дохода не более 2,4 млн рублей в год. Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы «обеления» рынка труда в России», – рассказал он.

Сейчас самозанятые не могут перепродавать товары (кроме бывших в употреблении), заниматься медицинской деятельностью, реализовывать товары обязательной маркировки и перевозить пассажиров и багаж на легковых такси. Для подобной деятельности необходима лицензия, которую могут получить только индивидуальные предприниматели и организации.

Омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей, работающих на специальных налоговых режимах, Марина Блудян отметила, что сейчас самозанятые ущемлены в социальном плане. Они не могут по желанию платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования. По её словам, это делает их уязвимыми в случае декретного отпуска, временной нетрудоспособности и производственной травмы.

1 июля 2019 года все российские регионы ввели режим самозанятых. По новым правилам, граждане, которые оказывают платные услуги, не привлекая наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% дохода при работе с физическими лицами и 6% – при работе с компаниями.

Ранее были названы самые популярные отрасли среди самозанятых россиян. Чаще всего в 2020 году самозанятые начинали заниматься продажей контента, предоставлять услуги красоты и консультационные услуги.

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