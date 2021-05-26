Горняк22: Алтайский завод после трудного запуска выходит на российский и зарубежный рынки

Завод механических прессов Фото: Толк

Летом на предприятии запланированы поставка и монтаж роботизированной производственной линии

Барнаульский завод прессового оборудования, реализующий крупный инвестпроект, начал производить колесные диски для сельхозтехники и вскоре отправит первую партию на Петербургский тракторный завод, сообщает пресс-служба правительства края.

Министр промышленности Алтайского края Вячеслав Химочка пояснил, что на заводе завершились пусконаладочные работы линии по изготовлению такой продукции.

Всего за предстоящие полгода завод планирует изготовить и поставить в Питер 4,5 тыс. колесных дисков на сумму 100 млн рублей.

В будущем планируется выпускать до 80 тыс. дисков в год. Это позволит закрыть потребность рынка России на 95%.

Также предприятие будет осуществлять поставки и другим крупным потребителям штампованных колесных дисков, в частности, компании «Ростсельмаш». Кроме того, диски будут продавать и на вторичный рынок.

В феврале 2020 года губернатор Виктор Томенко и директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве.

Ранее вице-премьер алтайского правительства Александр Климин рассказывал «Толку», что пандемия вмешивалась в инвестиционные планы некоторых алтайских промпредприятий. Тому же заводу прессового оборудования пришлось фактически самим монтировать оборудование, которое по контракту должны были собирать китайские партнеры.

«Шеф-монтаж является составной частью контракта с точки зрения гарантийных обязательств, обслуживания», – рассказывал Климин.

Из-за коронавируса привезти иностранных инженеров не удалось, в результате они в режиме онлайн говорили, что нужно делать, через камеры наблюдая за процессом.

ТОЛК