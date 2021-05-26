Горняк22: Алтайский край вошел в топ-10 регионов с наименьшим давлением на бизнес

Гиря. Давление Фото: pixabay.com

Регион, согласно данным рейтинга за текущий и предыдущий годы, совершил резкий скачок и поднялся с 62-го на 6-ое место

Алтайский край оказался на шестом месте в рейтинге регионов с наименьшим давлением со стороны контрольно-надзорных органов. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России Владимиру Путину «Индекс административного давления – 2021», пишет РИА Новости.

Рейтинг составлен в порядке возрастания давления – чем ниже позиция, тем выше давление. В первой десятке: Ульяновская область, Удмуртия, Адыгея, Калужская , Тюменская области, Алтайский край, Кировская область, Краснодарский край, Башкирия, Калмыкия.

При этом Алтайский край сделал рывок с 62-го места в 2020 году до 6-го в 2021-м.

Индекс рассчитывался для всех 85 регионов. Он основан на данных местных уполномоченных по защите прав предпринимателей, Росстата, Федеральной службы судебных приставов, данных судебной статистики, сведений от Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, МЧС, Россельхознадзора, Роструда, жилищной инспекции и других.

Руководитель экспертного центра аппарата бизнес-омбудсмена Антон Свириденко считает, что контрольно-надзорные органы адекватно отреагировали на мораторий на проверки, связанный в 2020 году с ковидными ограничениями.

«Результатом стало не только сокращение общего числа проверок на 60%, но и улучшение большинства показателей индекса по контрольным ведомствам», – сообщил он.

Напомним, ранее алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов рассказывал, что в крае в 2020 году число предприятий и индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 2,7 тысяч (77,7 тысяч против почти 75 тысяч). Он подчеркивал, что определенное количество субъектов бизнеса закрывается и открывается ежегодно. На смену закрывшимся предприятиям, как правило, приходят новые. Но в 2020 году таких было меньше на 2,5 тысячи.

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