Горняк22: Какие праздники отмечают 23 сентября и что произошло в этот день
Праздник. Бенгальские огни Фото: Pixabay
В четверг, 23 сентября россияне могут с удовольствием заварить чай, зайти в поисковик «Яндекс» и купить жевательную резинку. Ведь для всего этого есть подходящий праздник
Какие праздники сегодня, 23 сентября
22 сентября, 10:53
Правда ли, что деньги будут обнулять, и откуда взялись эти слухи
«Деньги будут обнулять» – этот запрос стал сверхпопулярным в Google 22 сентября. Разбираемся, это правда или просто слух, и откуда тогда он взялся
- Дни рождения отмечают поисковик «Яндекс». и жевательная резинка.
- День чайных драконов (ароматы свежезаваренного чая, которые выпускает заварочный чайник).
- В Италии отмечают День зеленого кофе, в США -День американского пирога в горшочке, День мороженого в Бразилии и День гастрономии во Франции.
- Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения.
Какие события произошли 23 сентября
В 1939 году на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложили «Капсулу времени», содержащую письма будущим поколениям. В сосуд из огнеупорного стекла вложили обширную коллекцию предметов: различные книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, образцы текстиля и мелочи для повседневного пользования (женскую шляпку и другие).
В 2008 году вышла в свет первая версия платформы Android.
Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»