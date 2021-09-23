Горняк22: Какие праздники отмечают 23 сентября и что произошло в этот день

Праздник. Бенгальские огни Фото: Pixabay

В четверг, 23 сентября россияне могут с удовольствием заварить чай, зайти в поисковик «Яндекс» и купить жевательную резинку. Ведь для всего этого есть подходящий праздник

Какие праздники сегодня, 23 сентября

22 сентября, 10:53

Правда ли, что деньги будут обнулять, и откуда взялись эти слухи

«Деньги будут обнулять» – этот запрос стал сверхпопулярным в Google 22 сентября. Разбираемся, это правда или просто слух, и откуда тогда он взялся

Дни рождения отмечают поисковик «Яндекс». и жевательная резинка.

День чайных драконов (ароматы свежезаваренного чая, которые выпускает заварочный чайник).

В Италии отмечают День зеленого кофе, в США -День американского пирога в горшочке, День мороженого в Бразилии и День гастрономии во Франции.

Именины у Андрея, Климента, Павла, Петра, Ивана, Татьяны, Евгения.

Какие события произошли 23 сентября

В 1939 году на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложили «Капсулу времени», содержащую письма будущим поколениям. В сосуд из огнеупорного стекла вложили обширную коллекцию предметов: различные книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, образцы текстиля и мелочи для повседневного пользования (женскую шляпку и другие).

В 2008 году вышла в свет первая версия платформы Android.

Источники – «Какой сегодня праздник» и «Календарь событий»

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