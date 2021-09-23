Горняк22: Умеренные дожди и около +8 градусов ожидается 23 сентября в Алтайском крае

Чай. Чашка. Осень Фото: Pixabay

В регионе установилась по-настоящему осенняя дождливая погода. Осадки, согласно прогнозу синоптиков, продлятся до конца месяца

23 сентября в Алтайском крае местами ожидаются небольшие дожди, утром – с мокрым снегом. Днем в регионе будет около +6…+11 градусов. Ветер подует северо-западный, 2-7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в четверг воздух прогреется всего до +7…+9 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер подует со скоростью 2-7 м/с.

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