Горняк22: От чего можно излечиться 23 сентября: народные приметы на Петра и Павла

Рябина. Природа Фото: pixabay.com

Наши предки на Руси в этот день собирали рябину, провяливали ее, делали из ягоды различные напитки, а также целебные настойки

23 сентября отмечается народно-христианский праздник «Петр и Павел Рябинники». По-другому его называют «Именины рябины», «Петр-Павел осенний», «Петр и Павел». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 23 сентября

С этого дня начинали заготавливать рябину к зиме. Из нее варили компоты, делали целебные квасы и лекарства.

Те, кто страдал от болей в грудной клетке, мучился от бессонницы, брали веточку рябины и очерчивали ей вокруг себя. Считалось, что после этого станет легче.

23 сентября все верующие молятся святым Петру и Павлу о помощи в зимовке.

Народные приметы 23 сентября

Много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и длинной суровой зиме.

Если рябина не уродилась, то осень будет сухой.

Рябина гроздна – зима морозна.

Слабый мех у дичи — к мягкой зиме.

Много зайцев — на суровую зиму.

Пень старый отсырел — к дождю.

Пробка в пустой бочке стала туго выниматься — к ненастью.

Источник

ТОЛК