Горняк22: Рубцовчанку оштрафовали на 660 тысяч рублей за незаконно ввезенные шубы

Шубы. Мех. Меховое изделие Фото: pixabay.com

Шубы без документов нашли таможенники в одном из магазинов города – нелегальный товар арестовали до прохождения владельцем всех таможенных процедур

Предпринимательница из Рубцовска выплатит 660 тысяч штрафа за торговлю немаркированными меховыми изделиями, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. Деньги пойдут в федеральный бюджет.

В магазине предпринимательницы таможенники Рубцовска при осмотре обнаружили 58 изделий из различных видов натурального меха – женские шубы и мужскую куртку китайского производства, на сумму 3,7 млн рублей.

Несмотря на то, что на товарах были идентификационные знаки и ярлыки с нанесенной информацией о модели, размере, материале и стране происхождения, документы о декларировании товара и разрешении их выпуска в свободное обращение, хозяйка магазина представить не смогла.

Таможенники арестовали товар до того момента, когда владелец предоставит все необходимые документы. Кроме того, предпринимательница выплатит штраф в размере 660 тысяч рублей.

ТОЛК