Горняк22: Правда ли, что деньги будут обнулять, и откуда взялись эти слухи

Кошелек. Деньги. Мелочь Фото: Pixabay

«Деньги будут обнулять» – этот запрос стал сверхпопулярным в Google 22 сентября. Разбираемся, это правда или просто слух, и откуда тогда он взялся

В сентябре в издании Deita вышло два материала с громкими заголовками о том, что деньги будут обнулять.

Со ссылкой на экономиста Валентина Катасонова и YouTube-канал «Аврора» издание сообщило, что «хозяева денег» проводят информационную политику, целью которой является «массовый отъем собственности у населения». Речь идет об экономике шеринга – совместного потребления.

По мнению экономиста, в своем апогее эта кампания может привести к «обнулению» денег у населения и даже превращению людей в «современных рабов».

Другой экономист, Михаил Делягин, сделал прогноз, что российские денежные власти могут прибегнуть к небольшой девальвации рубля. Из-за этого количество товаров и услуг, которые можно будет купить за тот же объем средств, что и сегодня, станет меньше.

Официальных подтверждений прогнозу, что деньги будут обнулять, нет никаких. Это только слухи.

В июле 2020 года глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев предлагал провести деноминацию рубля в России, сообщает «Газета.ru». Однако это заявление просто повисло в воздухе.

ТОЛК