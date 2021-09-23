Горняк22: «Все в шоке»: алтайский производитель макарон инициировал письмо к Путину

Производство макарон Фото: Анна Меньшикова

Взрывной рост цен на пшеницу твердых сортов на фоне засухи вызвал критическую ситуацию на производстве макаронных изделий

Если правительство России не предпримет экстренных мер по поддержке производителей макарон в России, то цены на этот продукт могут уже в скором времени вырасти на 25-40%. Всё из-за дефицита пшеницы твердых сортов на мировом рынке и невероятного роста цен на пшеницу твердых сортов. О критической ситуации в отрасли президенту страны Владимиру Путину в письме сообщил ряд производителей. Одним из инициаторов обращения стала «Поспелихинская макаронная фабрика» Валерия Покорняка (ТМ Granmulino).

«Никто к такой цене не готов!»

«Мы сейчас все в шоке. У нас как боевые сводки – данные о цене на твердую пшеницу», – рассказал алтайский производитель макарон 21 сентября на кругом столе, который провели в режиме онлайн среди зернопереработчиков России.

Раньше, по словам Покорняка, разница в цене между мягкими и твердыми сортами пшеницы составляла 30-40%, сейчас – 180%. До недавнего времени тонна твердого зерна стоила 28-30 тысяч рублей. Последние две недели – 32-38 тысяч, доходит и до 40 тысяч.

Цены на мировом рынке, по словам Покорняка, резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США, которые являются основными экспортерами твердой пшеницы.

«Мы готовы были к цене в 22-25 тысяч. Но не 35-39 тысяч! К такой цене ни один производитель не может быть готов», – возмущалась заместитель гендиректора «ТД Алтан» Ольга Карюкина.

Валерий Покорняк подчеркнул: даже с прошлогодними ценами на сырье фабрика впервые сработала с убытками.

«Давление на нас как на производителей становится таким, что бизнес превращается в антибизнес. Мы уже на грани находимся», – рассказала Лариса Левина, директор отдела продаж компании «Байсад» (Москва).

22 сентября, 6:04

«Никогда такого не было»: цены на зерно бьют рекорды еще до окончания уборочной

Уже сейчас в Алтайском крае начинают распродавать зерно, которое фактически еще лежит на полях. Такого раньше не происходило

На сколько макароны вырастут в цене

По его словам, если государство не предпримет никаких мер, то производителям не останется ничего, как повышать цены на продукцию «на 25-30, а то и 40%».

В текущем году производители смогли добиться повышения цен на свою продукцию на 10-12% – больше им не позволили, по сути, торговые сети и власти. Первые готовы поступиться качеством ради меньшей цены и большего оборота. Вторые придерживали цены, чтобы не допустить социального напряжения на фоне и без того разогнавшейся инфляции, еще и перед выборами.

Но в таких условиях производители макарон уходят в убыток.

Альтернатива – только производство продукции не из так называемой макаронной крупки (из нее получаются изделия высокого класса), а из муки. Такие макароны дешевле, но и свойствами обладают совсем другими. «Но ритейл нам заявляет, что им все равно, и они готовы торговать и такой продукцией», – рассказал Покорняк.

При этом наценка в сетях на макароны, по его данным, составляет от 30 до 100%.

Между тем, зерно – не единственная составляющая, которая влияет на себестоимость продукции. Как рассказала Лариса Левина, материалы (упаковка, палеты и т. д.) подорожали на 100-150%, «а местами и на 200%». Цена упаковки взлетела на 80%.

«С мая, после введения новой системы учета грузов, возникли огромное проблемы с доставкой грузов – произошел огромный отток транспорта, – рассказала Левина. – В августе-сентябре особенно заметно. Платить приходится двойную, а то и тройную цену».

Все эти издержки можно или заложить в цену товара, или компенсировать господдержкой. О ней и просят производители.

Что предлагают производители макарон

Производство макарон Фото: Анна Меньшикова

Валерий Покорняк считает, что нужно ввести повышенную экспортную пошлину на пшеницу твердых сортов – это, по его мнению, позволит такому зерну остаться в России. Кроме того, полагает он, нужно запустить программу по увеличению посевных площадей такой пшеницы. Ее проект готовы направить в Минсельхоз России.

Однако пункт о введении повышенной пошлины вызвал сомнения участников дискуссии. Во-первых, Россия вывозит «смешной» объем твердых сортов – менее 1% от общего размера экспорта зерна. Из края в этом году не вывезено ни тонны, рассказал Александр Вайс, глава Союза фермерских формирований региона, который специально запросил эти данные.

Во-вторых, любой нерыночный запрет, считают участники отрасли, ни к чему хорошему никогда не приводит. Скажем, Лоренцо Трашинелли, гендиректор компании «Экстра М» (бренд Pasteroni), выразил опасения, что «запрет сделает только хуже». Он еще больше усилит дефицит на мировом рынке и взвинтит цены. Это усугубит и без того критическую ситуацию – по его словам, у итальянских компаний уже сейчас сырья – только до Нового года. У многих производителей нет понимания, что делать дальше.

Свой довод привел и представитель фермерства Александр Вайс: в стране повысили экспортные пошлины на зерно, ввели компенсацию сельхозпроизводителям. В итоге, говорит он, после подсчетов выяснилось, что поддержка составила 300 рублей на тонну. «Это ни о чем», – сказал Вайс.

«Нужны не запретительные меры, а дотации на покупку твердых сортов пшеницы производителям, – считает также Андрей Ковалев, глава Общероссийского движения предпринимателей. – Ведь макароны – продукт первой необходимости».

Сам Покорняк предлагает вести речь о дотировании не только переработчиков, но и сельхозпроизводителей, чтобы предотвращать риски дефицита сырья на перспективу.

В конце 1980-х годов, по данным Покорняка, на Алтае выращивали до 450 тыс. тонн твердой пшеницы, сейчас – 40-60 тыс. тонн. Это, по его словам, «хлопотливая культура», требующая очень хороших семян, удобрений, современных агротехнологий. Все это требует поддержки. Было бы правильно, считает он, если бы ввели дотацию за классность пшеницы.

В России, по данным Валерия Покорняка, продается около 1,2 млн тонн макарон, из них 400-420 тысяч тонн – произведены из твердых сортов. В стране всего шесть мельниц, перерабатывающих твердую пшеницу, две из них в Сибири, пять входят в состав отраслевых холдингов.

По итогам обсуждения участники приняли резолюцию, по которой они до 25 сентября направят письмо президенту. Производители будут просить:

ввести временный запрет на экспорт зерна твердых сортов пшеницы с 1 октября 2021 года до конца августа 2022 года,

распространить действие программы господдержки мукомольной промышленности, связанной с компенсацией части затрат на переработчиков твердой пшеницы,

ввести обязательную компенсацию 50% ж/д тарифа на доставку макарон с 1 октября,

ограничить торговые сети в размере наценок на макароны с 1 октября.

ТОЛК