Горняк22: В Алтайском крае все чаще возводят целые дома с «микроквартирами»

Пользуются ли небольшие студии популярностью у барнаульцев и кто их покупает?

В Алтайском крае сокращается средняя площадь новостроек. Минимальная сейчас составляет 17 кв. м, а максимальная — 230 кв. м. Но микроквартиры возводят целыми домами

Средняя площадь строящихся квартир в Барнауле за последние два года снизилась на 1 кв. м, достигнув 50,6 кв. м. По данным Дом.рф, сокращение составило 2%, что не столь критично. Для сравнения, в Краснодаре только за минувший год жилые помещения уменьшились на 18%, в Москве – на 14%, в Санкт-Петербурге – на 7%.

Маленькие «путинки»

Интересно, что самые крошечные студии в нашем регионе достигают 17 кв. м. Это самая маленькая квадратура в новостройках всей Сибири. Их возводят в Новоалтайске в ЖК «Ритм», который сплошь состоит из малогабариток. Ранее такие же скромные квартиры строили в ЖК «Демидов парк» в том же городе.

Есть высотки с преимущественно небольшими квартирами и в Барнауле. Но здесь их площадь чуть выше – от 22 кв. м (в ЖК «Дружба» на ул. Крупской, 118) и от 24 кв. м (в ЖК «Матрешки» на ул. Балтийской, 101 и проезде Северном Власихинском, 98).

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В другой новостройке на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52 тоже возводят скромные помещения – от 20 квадратов. Однако здесь предусмотрены высокие потолки (до пяти метров) для надстройки антресольного полуэтажа. И если оценивать это пространство по кубометрам, то оно будет соизмеримо с полноценными однушками или двушками.

По статистике Дом.рф, в настоящее время в регионе возводят лишь 3% микроквартир, у которых общая площадь не превышает 25 кв. м. В народе их прозвали «путинками», потому что такой вид жилья появился при нынешнем президенте.

Именно они являются самыми ходовыми и инвестиционно-привлекательными на рынке. У них наиболее высокая стоимость одного кв. м, но с учетом низкой квадратуры общая цена на них ниже. Здесь минимален и уровень комфорта проживания не только в самой студии, но и во всем таком густонаселенном доме.

Квартира, как целый этаж

Площадь новостроек в Алтайском крае, по данным Дом.рф Фото: Александр Шелудченко

А вот максимальные по площади квартиры в Алтайском крае на сегодня достигают 230 кв. м. Это соизмеримо с целым этажом микростудий в количестве 12-14 штук. Такие огромные квартиры наряду с другими типами представлены штучно только в ЖК «АртХаус», который возводят в Барнауле по ул. Партизанской, 175. Они имеют по два уровня и три санузла.

Вместе с тем, в Алтайском крае есть высотки, которые состоят только из крупногабариток. Один из них возводят в Заринске на ул. Металлургов, 9. На сегодня это единственный в регионе строящийся жилой дом, в котором нет однушек, а только 2-, 3-, 4-комнатные варианты от 70 до 140 кв. м. За счет этого на одной лестничной клетке здесь уместили лишь по две квартиры.

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Также есть дома, где квартиры не многокомнатные, но довольно внушительные по площади. В их числе новостройки на ул. Советской, 199/10 в Бийске и ул. Партизанской, 76 в Барнауле, в которых даже однушки начинаются от 50 кв. м, а трешки достигают 100-160 кв. м.

Таких просторных вариантов (от 100 кв. м и больше) в Алтайском крае возводят лишь 2% от всего объема помещений на первичном рынке. Они считаются самыми невостребованными, и подолгу «висят» в продаже у застройщиков. Из-за этого ЖК, в которых представлены только такие квартиры, нередко превращаются в долгострои.

Еще один интересный факт – в последнее время в регионе растет число строящихся 2-комнатных квартир, и сейчас оно преобладает над всеми остальными типами. Это связано с европеизацией планировок. Те варианты, которые раньше эксплуатировались, как однушки, сейчас стали евродвушками за счет смены функциональности пространств: в большом зале теперь модно размещать кухню и гостиную, а в маленькой комнате – изолированную спальню.

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