Горняк22: В Алтайском крае молодого мужчину судят за секс со школьницей
Парень и девушка Фото: pixabay.com
Ему инкриминируют часть 1 статьи 134 Уголовного кодекса РФ — половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
В Алтайском крае 24-летний молодой человек предстанет перед судом за интимные отношения со школьницей. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
По данным ведомства, в мае житель Смоленского района вступил в преступную связь с 15-летней девушкой.
«Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию, это является уголовно-наказуемым деянием», – пояснили в ведомстве.
Следователи пришли к выводу, что произошедшее «нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование» подростка.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее на Алтае обвиняемому по аналогичному делу 18-летнему юноше суд назначил ему 100 часов обязательных работ.