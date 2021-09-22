Горняк22: Против завода механических прессов в Барнауле подали иск о банкротстве

"Завод механических прессов" Фото: 2ГИС. Городской информационный сервис. www.2gis.ru

С таким требованием выступила МИФНС России № 16 – налоговики просят провести процедуру по упрощенной процедуре. Сумма претензий не известна

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы намерена через суд добиться банкротства барнаульского ООО «Завод механических прессов». Информация об иске появилась в картотеке арбитражного суда Алтайского края.

Сумма претензий не известна, однако по сведениям «Спарк-Интерфакс», с ЗМП взыскивают 2,9 млн рублей долгов.

Согласно последним данным, пока дело приостановили в связи с процессуальными нарушениями, допущенными фискальным органом. При этом не исключено, что сам завод работает под другим юрлицом.

В последние годы существования предприятие считается проблемным. Весной 2017 года его уже пытались продать – имущество завода, чьего владельца Сергея Ферапонтова признали банкротом еще в 2015 году, был намерен реализовать кредитор Сбербанк за 227 с лишним миллионов рублей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что алтайская «Грана» намерена взыскать миллионные долги со своего гендиректора.

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