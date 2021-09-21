Горняк22: Алтайская «Грана» намерена взыскать миллионные долги со своего гендиректора

Элеватор. Зернохранилище Фото: pixabay.com

Задолженность Валерия Гачмана перед АО «Грана» составляет десятки миллионов рублей, однако судебные тяжбы до сих пор идут

В арбитражном суде рассматривается заявление алтайского предприятия АО «Грана» (Табунский район) к своему директору Валерию Гачману, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на документы суда.

В конце августа предприятие и его законный представитель Третьяковский элеватор обратились в суд с иском к Гачману и Табунскому элеватору.

Судебный иск составлен на взыскание суммы в 72,77 млн рублей. При этом истец просит наложить арест на денежные средства и имущество Табунского элеватора в размере 61,154 млн рублей, а на Валерия Гачмана – 72,771 млн руб.

Кроме того, «Грана» заявляет и поддерживает отказ от своих требований в размере 45,214 млн рублей по делу о банкротстве Краснощековского ХПП, также подконтрольного Валерию Гачману, и Коротоякскому элеватору, который привлечен к делу в виде третьего лица.

Суд объединит эти иски и рассмотрит их 28 сентября. Тяжбы по делам Гачмана начались еще в 2018 году. Часть долга перед директором «Граны» он погасил, однако оставшаяся сумма долга была недостаточной, чтобы признать Валерия Гачмана банкротом.

ТОЛК