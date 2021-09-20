Горняк22: Прописка в урне и забытый паспорт: какие курьезы случались на выборах в Барнауле

Выборы в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Многие барнаульцы на отдельно взятом участке решили проголосовать в последний час. Избиратели объясняли это большой занятостью на выходных

Две тысячи избирателей по основному списку и почти 900 – приписных. Участок в Барнаульском кооперативном техникуме, который находится в центре города, традиционно является одним из самых многочисленных. Несмотря на то, что на этот раз голосование длилось на протяжении трех дней, многие пришли на участок в последний час, а кто-то и вовсе голосовал «на флажке».

Пик явки пришелся на пятницу

По словам председателя участковой избирательной комиссии (УИК) №225 Ольги Присяжнюк, самая большая явка на участке пришлась на пятницу. Во многом ее обеспечили курсанты Барнаульского юридического института, которые заранее прикрепились именно сюда. Всего здесь отдали свои голоса около 700 будущих полицейских.

Председатель комиссии добавила, что таких сложных выборов, как эти, не было никогда:

«Я не помню, чтобы мы выдавали сразу четыре бюллетеня. Никогда не было, чтобы выборы продолжались в течение трех дней. Еще одна новая процедура – упаковка бюллетеней в сейф-пакеты за каждый день голосования».

Подвела рассеянность

Не обошлось на участке без курьезов. Одна девушка вместе с бюллетенями сбросила в урну временную прописку. Документ ей обещали вернуть только в понедельник, 20 сентября.

Выборы в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Другой молодой человек оставил в кабинке для голосования свой паспорт. Но уже через полчаса он вернулся на участок за документом.

Уже под конец голосования общественные наблюдатели заметили, что в кабинке кто-то оставил бюллетень со списком партий, претендующих на места в АКЗС с проставленной отметкой.

По регламенту члены участковой комиссии этот бюллетень изъяли и составили акт: в данном случае голос учету не подлежал.

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Голосовал под домашним арестом

Ольга Присяжнюк рассказала, что со всего участка на дому проголосовали 11 человек – в том числе избиратель, который находится под домашним арестом на время следствия. К нему члены участковой комиссии выезжали в сопровождении сотрудника УФСИН.

Другие избиратели голосовали дома в силу преклонного возраста. Самыми возрастными среди них стали супруги, которым в этом году исполнилось по 91 году.

«Мы должны определиться»

После небольшого затишья в последний час голосования избиратели активнее потянулись на участок. Некоторые приходили семьями.

«Дача, дети – некогда было до этого, но все равно спешил проголосовать. Если этого не сделать, то и спрашивать потом не с кого: почему мы живем так, а не иначе», – сказал житель Барнаула Вениамин Шилов.

Выборы в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Другой избиратель, представившийся Егором, на выходе из участка сказал, что именно сейчас мы все должны определиться со своим выбором, а те, кто этого не сделал, могут потом пенять только на самих себя.

«Пусть работают на благо людей»

Последняя избирательница покинула участок в 20.11. Как пояснила Ольга Присяжнюк, если человек появился на участке до 20.00, он имеет право на голосование, сколько бы времени ему на это ни понадобилось.

Пожилая женщина пожаловалась на плохое освещение в кабинке. В какой-то момент она вышла из нее, чтобы внимательно рассмотреть бюллетени, а затем снова вернулась. При этом она то и дело роняла костыль.

Уже стоя у урны, пенсионерка сказала: «Пусть работают на благо людей».

Наблюдатели нарушений не выявили

В УИК №225 за ходом голосования постоянно наблюдали четыре общественных наблюдателя, среди них – преподаватель Барнаульского кооперативного техникума Анна Павлова. По ее словам, трехдневное голосование далось тяжело: за это время накопилась большая усталость.

Девушка отметила, что каких-либо нарушений на участке она не заметила. Это же подтвердили ее коллеги, в том числе Марина Пузанова, которая следила за ходом голосования от КПРФ.

Час на гашение, полтора – на подсчет избирателей

Выборы в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Процедура подсчета и гашения неиспользованных бюллетеней на участке длилась около часа.

Бюллетени гасили, отрезая от них нижний левый угол. Занимался этим член комиссии Сергей Егоров. В процесс он произнес сакральную фразу:

«Много взял – хуже режет. Лучше резать меньше, но чаще».

Еще больше часа продолжалась работа со списком избирателей, сверялась каждая книга. Вскрытие сейф-пакетов началось в 22.30, а подсчет голосов только в полночь.

За кота и тувинцев

Каждый раз во время подсчета голосов члены избирательной комиссии находят испорченные бюллетени, не обошлось без них и в УИК №225.

В каких-то случаях избиратели опускали в урну пустые бюллетени, не сделав ни одной отметки. В других бюллетенях наоборот – зачем-то проставляли отметки в каждом квадрате.

Выборы в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Кто-то из избирателей каждому кандидату в Госдуму по одномандатному округу поставил «-«, а вот кандидата от «Коммунистов России» Виталия Зырянова выделил галочкой. Но и этот бюллетень отправился в стопку испорченных.

На одном из бюллетеней члены комиссии увидели нарисованного кота, на другом бюллетене как будто маленький ребенок по центру что-то начеркал. Еще на одном бюллетене кто-то ручкой подписал «партию тувинцев» и проголосовал за нее.

После подсчета более половины голосов на выборах в Госдуму и АКЗС лидирует «Единая Россия». В федеральный парламент партия набирает 34,07% голосов, в краевой – 35,29%, и при этом проигрывает семь округов из 34.

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