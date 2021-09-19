Горняк22: В пресервах алтайского производителя нашли кишечную палочку
Пресервы Фото: Росконтроль
Под контролем Россельхознадзора компании предстоит устранить выявленные нарушения. Ей также грозят отзыв декларации и штраф
В пробах рыбной продукции алтайской фирмы «Магтал» (Тальменский район) обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«Партии с выявленными микроорганизмами не допущены в реализацию», – уведомили здесь.
Ведомство намерено отозвать у компании декларацию о соответствии на леща вяленого и пресервы – филе сельди в майонезно-горчичном соусе. «Магтал» также могут привлечь к административной ответственности.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в России назвали самые некачественные продукты и товары.