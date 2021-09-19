Горняк22: Минкульт отказал в прокате фильму «Искушение» об однополой любви

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Биографическая драма идет с пометкой 18+ и повествует о жизни реально существовавшей во времена Возрождения монахини Бенедетты Карлини

Министерство культуры РФ отказало в прокатном удостоверении фильму культового амерканского режиссера Пола Верховена («Робокоп», «Вспомнить всё», «Основной инстинкт» и др.) «Искушение». Приказ об этом публикует сайт ведомства.

В документе уточняется, что решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, согласно которым такой документ может не выдаваться «в иных определенных федеральными законами случаях».

В фильме, номинировавшемся на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, речь идет об Италии эпохи Возрождения. По сюжету, монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря. Лента основана на реальных событиях.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в российский прокат вышел фильм «Дюна» по роману Фрэнка Герберта.

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