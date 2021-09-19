Горняк22: Ксения Шойгу раскрыла имя новорожденной дочери от блогера

Ксения Шойгу с супругом Фото: instagram.com/ksenia_shoigu

В конце мая дочь российского министра объявила о помолвке, продемонстрировав кольцо на пальце с внушительным бриллиантом

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу рассказала, как назвала новорожденного ребенка. Личным она поделилась с подписчиками своего Instagram.

«Спасибо большое за поздравления от нас с Миланой Алексеевной», — написала она в сториз.

30-летняя Ксения Шойгу и ее супруг, спортивный блогер Алексей Столяров, стали родителями 17 сентября. Этот ребенок стал первым у младшей дочери министра.

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