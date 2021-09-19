Горняк22: Около +17 градусов ожидается 19 сентября в Алтайском крае

Осень Фото: Анна Меньшикова

Холодные ночи и дни установились в регионе во второй половине сентября. Значительного потепления по краю уже не ожидается

Днем 19 сентября в Алтайском крае температура воздуха составит +13…+18, местами по юго-восточным районам до +23 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле днем в воскресенье столбики термометров покажут около +16…+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, со скоростью 4-9 м/с.

ТОЛК