Горняк22: Около +17 градусов ожидается 19 сентября в Алтайском крае
Осень Фото: Анна Меньшикова
Холодные ночи и дни установились в регионе во второй половине сентября. Значительного потепления по краю уже не ожидается
Днем 19 сентября в Алтайском крае температура воздуха составит +13…+18, местами по юго-восточным районам до +23 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.
В Барнауле днем в воскресенье столбики термометров покажут около +16…+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, со скоростью 4-9 м/с.