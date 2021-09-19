Горняк22: Барнаульцы возмущены незаконными парковками в парках и на велодорожках

Парковка на аллее Георгия Исакова Фото: @barnaul.insta

Горожане считают, что в ГИБДД перестали обращать внимания на незаконные парковки в городе и выписывать за это штрафы, а эвакуатор «работает не там, где надо»

Сразу два факта парковки автомобилей в неположенном месте опубликовали соцсети за первый выходной день – так, жители близлежащих домов к прогулочной аллее на Георгия Исакова сфотографировали автомобиль, который проехал по дорожкам и остановился там на парковку. Об этом очевидцы рассказали в аккаунте barnaul.insta.

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Один из жителей района написал, что такие случаи для местных – это норма:

«В этом районе постоянно такое происходит, особенно ближе к Телефонной. Там дикие племена проживают».

Барнаульцы в комментариях советуют не пренебрегать правилами, а автохамов наказывать – отправлять фотографии с номерами автомобиля в Госавтоинспекцию, иначе с каждым днем желающих припарковаться в парках будет только больше.

О подобном случае сообщили и жители другого района города – на только что сданных новеньких велодорожках Павловского тракта уже выстроились в ряд автомобили – благо площадка ровная и места много. Об этом жители района пишут в группе barnaul22.official:

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Есть и защитники парковок в неположенных местах – жители новостроек говорят, что претензии нужно предъявлять не к ним, а к тем, кто строил и проектировал дома – мест во дворах нет.

«Живу в этом доме и парковок не хватает. Жили 25 лет без этой велодорожки и дальше проживем», – написал один из жильцов.

Ранее также сообщалось, что барнаульская автошкола устроила тренировочные занятия прямо во дворе жилого дома по ул. Смирнова, 92, а парковку использует для сдачи экзаменов.

ТОЛК