Горняк22: Известный медиаменеджер стал проректором в Алтайском госуниверситете

Максим Герасимюк Фото: Facebook

Среди других структурных изменений вуза – пост проректора по внеучебной работе и допобразованию заняла Татьяна Райских, а куратора научного развития Светлану Максимову перевели в завкафедрой

Известный алтайский медиаменеджер Максим Герасимюк стал проректором по цифровой трансформации и медиакоммуникациям АлтГУ. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на ответ вуза на редакционный запрос за подписью самого Герасимюка.

В ответе говорится, что пост он занял 13 сентября с испытательным сроком в соответствии с действующим российским законодательством.

Ранее эту должность занимал Альберт Штребель, однако после расторжения трудового договора упоминание о нем исчезло с сайта университета.

До своего назначение Герасимюк был руководителем объединенной редакции в издательском доме «Алтапресс», напоминает издание. Несколько лет назад он уже уходил оттуда ради госслужбы, возглавив Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. В ноябре 2018 года Герасимюк стал руководителем службы корпоративных коммуникаций в торговой сети «Мария-Ра», однако уже в 2019-м вернулся в холдинг.

Причиной повторного ухода могло стать сложившееся недопонимание с руководством холдинга, полагают эксперты.

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