Горняк22: В барнаульском лесу неизвестные вырыли котлованы и повредили корни деревьев

Котлованы в лесу Фото: vk.com/barneos22

Кто и зачем это делает, пока неизвестно. Народный фронт обратился к властям с просьбой провести проверку и при необходимости привлечь надзорные органы

В барнаульском лесу неизвестные начали воровать песок. Котлованы до двух метров глубиной находят в районе улицы Тихонова и Канатного проезда, сообщает Barnaul 22.

По словам горожан, неизвестные начали орудовать в лесу лопатами еще год назад. Сейчас песок выгребают уже с помощью техники. Мини-экскаватор появляется вечером и выбирает песок, оголяя корни деревьев. Очевидцы насчитали уже более десяти таких котлованов.

Местные жители обратились с проблемой в Народный фронт. Общественники, в свою очередь, направили обращения в администрацию Барнаула и минприроды Алтайского края. Организация пообещала держать ситуацию на контроле.

Ранее «Леруа Мерлен» опроверг причастность к стокам на барнаульском пляже. В компании заявили, что они не имеют отношения к происходящему. По их словам, в магазине работает своя система очистных сооружений, а отработанный осадок вывозят на городские очистные сооружения.

ТОЛК