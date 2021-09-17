Горняк22: Большинство жителей Алтайского края верят в искусственное происхождение COVID-19

Коронавирус Фото: pixabay.com

Опрос показал, что в целом по стране больше половины россиян верят, что вирус был создан специально. Только часть респондентов высказались против этой теории

63% жителей Алтайского края заявили, что верят в искусственное создание коронавируса. Об этом стало известно из опроса сайта «Дром.ру».

«Большинство опрошенных считают, что коронавирус создали и выпустили в мир. При этом 55% ответили, что это сделали не китайцы. Жителей Поднебесной обвиняют только 8% граждан», – рассказали аналитики.

Кроме того, 18% респондентов считают, что коронавирус «сбежал» из лаборатории в Ухане из-за халатности. 13% опрошенных думают, что инфекция передалась человеку от летучей мыши. Только 6% отметили, что верят в другие причины происхождения COVID-19.

Ранее в России определили первых победителей лотереи для привитых от коронавируса. Следующих победителей определят во втором розыгрыше 14 октября. Информацию о призе граждане могут узнать в личном кабинете на портале «Госуслуги». Всего для участников лотереи правительство подготовило 1 тысячу призов.

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