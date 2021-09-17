Горняк22: Сотрудники Wildberries потребовали повысить им зарплату и изменить условия труда

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По словам работников сети, сотрудники некоторых пунктов недополучили за август текущего года до 40 тысяч рублей из-за нововведений

Сотрудники онлайн-магазина Wildberries потребовали от руководства пересмотра зарплат. Петицию с претензиями подписали уже более 1 700 человек, сообщает «Лента.ру».

«В компании сложилась неблагоприятная обстановка из-за изменения системы оплаты труда менеджеров. По новым правилась, работник должен не только выполнять обязанности кассира, но и обрабатывать поступивший товар», – рассказали авторы петиции.

Сотрудники намерены добиться перерасчета и доплаты за прошлый месяц на основании ранее действующей системы. Кроме того, они считают нужным в целом пересмотреть актуальные требования и установить перерывы в работе.

В пресс-службе Wildberries заявили, что в результате нововведений доход сотрудников точек выдачи стал выше на 5-10%, а по сравнению с прошлым годом – на 30%. Только 10% сотрудников столкнулись со снижением доходов из-за низкой скорости работы.

Ранее стало известно, что семья погибшего на площадке шинного комбината Алтая рабочего получит выплату. 15 июля молодой мужчина скончался от многочисленных травм прямо на рабочем месте. По словам главы управления края по труду и занятости населения Надежды Капуры, гибель была связана с производством.

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